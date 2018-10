Erste siegt in Hockenheim

Ketsch.Der Schachclub startete erstmals mit vier Mannschaften in die Verbandsrunde. Die erste Mannschaft trat mit zwei Ersatzspielern in Hockenheim gegen die leicht favorisierte vierte Vertretung des Bundesligisten an. Beim 4,5:3,5-Sieg punkteten Marcel Herm am Spitzenbrett, Yasin Öztürk und Hans Peter Detter. Lorenz Blocher, Andreas Leinenbach sowie Annette Schrepp spielten unentschieden.

Ketsch II musste eine 3,5:4,5-Niederlage gegen Hockenheim V hinnehmen. Ganze Punkte holten Thomas Riewe, Walter Rohr sowie Mannschaftsführer Gerhard Teichmann. Heinz Schmelzinger spielte remis. Keine Chancen hatte Ketsch III in Ilvesheim, wo es mit 1:5 eine Klatsche gab. Lediglich Ron Freudenberger und Martin Herde holten einen halben Punkt. Die mit Jugendspielern bestückte vierte Mannschaft teilte mit Neckarhausen die Punkte nach Siegen von Yannik Dietz und Julian Sessler.

Am heutigen Freitag finden Nachholpartien statt. Spielbeginn ist um 20 Uhr im Ferdinand Schmid Haus. zg

