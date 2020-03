Erstmal kein Training

Ketsch.Um der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, hat der Vorstand der TSG gemäß der Empfehlung des Badischen Sportbundes Nord beschlossen, dass ab sofort bis voraussichtlich Sonntag, 19. April, der gesamte Übungsbetrieb im Verein eingestellt wird, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Das gelte für alle Gruppen, alle Übungsstätten, in denen TSG-Gruppen trainieren, und auch für das Außengelände (Beach- und Rasenplatz). Die Geschäftsstelle sei in dieser Zeit nur telefonisch oder per E-Mail zu erreichen. Der für Samstag, 28. März, geplante Arbeitseinsatz entfalle. Der Verein bittet um Verständnis für diese Entscheidung, die zum Wohle der Allgemeinheit als unumgänglich gesehen werde. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.03.2020