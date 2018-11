Erweiterung einläuten

Ketsch.Der Gemeinderat kommt am Montag, 19. November, um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses zur öffentlichen Sitzung zusammen und wird sich mit dem Bebauungsplan „Alte Schule – Rathaus“ beschäftigen.

Der neue Bebauungsplan, den der Gemeinderat beschließen soll, legte die Basis, um das Rathaus und die Alte Schule erweitern zu können. Bislang gelten für Rathaus und Alte Schule zwei verschiedene Bebauungspläne, die jeweils keine Erweiterung öffentlicher Gebäude erlauben. Sowohl das Rathaus stoße an seine räumliche Grenzen als auch die Alte Schule, wo aufgrund der wachsenden Schülerzahlen dringend weitere Unterrichtsräume benötigt werden, geht aus der Begründung der Beschlussvorlage hervor. Die Bürgervertreter werden sich ferner mit der Erweiterung der Kindertagesstätte Villa Sonnenschein um eine Kleinkindgruppe (Bebauungsplan Satzungsbeschluss und Auftragsvergabe für Planung und Bauleitung) beschäftigen. Bei der Neurottschule steht die Neugestaltung der Außenanlage an (Auftragsvergabe) und die TSG bat um einen Zuschuss zur Erneuerung der Zaunanlage am Beachplatz. mab

