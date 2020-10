„Es fühlt sich fast wie in einem Hotel an“

Ketsch.Der Weg bis hierhin, das gestand Bürgermeister Jürgen Kappenstein ein, „war etwas holprig“. Aber das Ergebnis lässt diese kleinen Bau-Stolpersteine schnell vergessen: Die neue Mensa der Neurott-Gemeinschaftsschule samt Chill-out-Raum für die Schulsozialarbeit und je zwei Räumen für die Hort- sowie die Kernzeitbetreuung dürfen als vollauf gelungen gelten.

Eine Sicht, die der Schulleiter Joachim Rumold auch im Namen seiner Schüler teilte. Von einem Schüler bekam er zu hören, dass sich das hier wie in einem Hotel anfühle. Das viele Holz und die große Fensterfront vermitteln hier tatsächlich das Flair einer kleinen, aber feinen Herberge in den Alpen. Fehlt nur der Blick auf diese oder wenigstens ein See. Aber noch viel wichtiger: Das Essen mundet. Übereinstimmend erklärten die zehnjährige Lara und ihre elfjährige Freundin Flavia, dass das Essen „super gut“ schmecke.

Begonnen wurde mit dem Bau der Mensa für die Neurottschule, die sich auf den Weg zur Gemeinschaftsschule gemacht hat, im Frühjahr 2018. Allein für das Gebäude brachte die Gemeinde am Ende 4,8 Millionen Euro auf. Hinzu kamen dann noch im Hauptgebäude 2,5 Millionen Euro für drei Lernbüros sowie zwei naturwissenschaftliche Fachräume, weitere 4,2 Millionen Euro für die umfassenden Brandschutzmaßnahmen samt neuer Außentreppe und noch einmal eine Million Euro für die Herstellung der Außenanlage. Alles in allem 12,5 Millionen Euro, mit der die Enderlegemeinde den Weg der Schule zur Gemeinschaftsschule ebnete.

Investition rechnet sich

Eine große Summe, doch Kappenstein zeigte sich überzeugt davon, dass damit die richtigen Weichenstellungen für die Zukunft gestellt seien. Bildung sei ein, wenn nicht der zentrale Schlüssel für den Erfolg des Landes. Investitionen in diesen Bereich würden sich auf lange Sicht mehr als rechnen. Abgesehen von den Investitionen würde sich das neue Gebäude schon jetzt lohnen. Mensa und das noch nicht komplett fertiggestellte Außengelände bedeuteten für die rund 460 Schüler und 38 Lehrer ein enormes Plus in Sachen Aufenthaltsqualität. Auch weil es im Hauptgebäude nun etwas mehr Platz gebe. „Wir sind in den letzten Jahren ziemlich gewachsen und können den Platz gut gebrauchen.“

Klar, so Rumold, sei die Mensa nicht im klassischen Sinn ein pädagogischer Raum. Doch die Wohlfühlatmosphäre hier würde sich klar positiv auf das Schulleben und damit auch auf die Lernatmosphäre auswirken. Eine Sicht, die auch Lars Kunitsch, vom Verein Postillion für die Hortbetreuung zuständig, und die Schulsozialtarbeiterin Marion Sandritter bestätigten. Beiden erscheint der Wechsel aus dem Keller des Schulgebäudes in diese freundlichen und lichtdurchfluteten Räume wie ein Traum. Es wirke sich jedenfalls auf alle durchweg positiv aus. Die sechsjährige Lily findet es hier genau wie die gleichaltrige Fares einfach nur schön und dann seien auch noch die Erzieher toll.

Auch Rumold ist gerne hier. An den drei Ganzschultagen montags bis mittwochs ist der Schulleiter jeden Mittag hier anzutreffen. „Es ist sehr angenehm, hier mittagzuessen.“ Wichtig war dabei der Schallschutz. Mensen könnten ja sehr schnell sehr laut werden. Hier sei es den Machern mit schallschluckendem Material gelungen, den Lärmpegel deutlich zu reduzieren.

Kiosk für Snacks

Neben den drei Menüs, eines davon immer vegetarisch, bietet die Mensa auch einen Kiosk an, bei dem Schüler ohne Vorbestellung kalte und warme Snacks kaufen können. Es sind noch nicht alle Maßnahmen zu Ende gebracht. Aber schon jetzt scheint klar, dass das Projekt Ganztagschule die Neurottschule in das neue Jahrtausend katapultierte. Das Ensemble aus Schulgebäude, Sporthalle, Fußballplatz, Kletterwand und Mensa, so Kappenstein, vermittle „richtige Campus-Atmosphäre“. Es gebe, so die Verantwortlichen hier allesamt, deutlich schlimmere Gedanken, als noch einmal die Schulbank drücken zu müssen.

Info: Mehr Bilder gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 06.10.2020