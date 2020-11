Es gibt kirchliche Überraschungstüten

Ketsch/Brühl.Die katholische Seelsorgeeinheit Brühl und Ketsch will im Advent neue Wege gehen. Die Zeit des Jahres sei für viele Menschen der Kirchengemeinden die schönste Zeit des Jahres. Wie schon so vieles in diesem Jahr würden auch die kommenden Wochen wegen der Corona-Beschränkungen ganz anders ablaufen, als es die Menschen liebgewonnen hätten, bilanziert Pfarrer Erwin Bertsch.

Die

...