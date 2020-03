„Es ist aber auch eine spannende Zeit“

Ketsch.Angebote von Fernsehshows, ganz gleich wie seriös oder wie verlockend, bekommt Christos Christodoulou nach wie vor. Doch der Abnehm-Star der TV-Staffel „The Biggest Loser“, weil er von 179 Kilogramm Gewicht 70 Kilogramm runtermachte, was mit Platz drei in der Show 2018 gewürdigt wurde, hat für die TV-Karriere aktuell keine Zeit: Christos ist in den elterlichen Betrieb, ins Restaurant

...