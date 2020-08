„Es ist wie ein Spiegel der Gesellschaft“

Ketsch.Im ersten Moment wirkt der Gedanke von einem Spiegel der Gesellschaft ziemlich fremd. Berge von Elektroschrott, Sperrmüll und Restmüll türmen sich in der Halle der AVR in Ketsch – in Sichtweite des Autobahnzubringers. Es ist nicht wirklich schön und der Geruch lässt ebenfalls zu wünschen übrig. Doch im zweiten Moment erscheinen die Worte des Betriebsleiters Hans Jakobi geradezu erhellend. Der

...