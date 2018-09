Es klingt ein Hauch von Wehmut mit

Ketsch.„Ich warte auf die Langeweile, habe aber schon Ideen, was ich dann mache“, sagt Eva-Maria Schwaninger, die nach 45 Dienstjahren insgesamt, 35 davon als Leiterin des evangelischen Johanneskindergartens, am morgigen Sonntag in den (Un-)Ruhestand verabschiedet wird. Irgendetwas von Filme machen und Buch schreiben kommt zwischen den Worten durch – schöne Aspekte, „Nichtstun“ zu umschreiben, die

...