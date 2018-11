Ketsch.„Früher war der Billardtisch noch grün“, sagt Markus Greiner und schaut sich ein wenig nachdenklich im Jugendtreff um. „Da war alles ein bisschen kleiner, die Wände dafür aber bunter“, beschreibt er die Veränderungen. Mittlerweile ist der 27-Jährige – genau wie sein Freund Nico Lembeck – ehrenamtlicher Betreuer beim Postillion. Seit ihrer Kindheit kommen sie regelmäßig hier vorbei. Aus den Gästen wurden Mitarbeitende.

Die Einrichtung ist seitdem sty-lisher geworden, am Nutzen für die Jugendlichen hat sich aber nichts geändert. „Es war einfach schon immer toll hier, egal ob als Kind und Teenager oder jetzt als Betreuer“, sagt Lembeck. Hier fände jeder ein offenes Ohr bei Problemen, könne mal von zu Hause oder der Schule abschalten und neue Freunde finden. Unterhält man sich mit den beiden über ihr ehrenamtliches Engagement merkt man schnell, dass sie für den Jugendtreff brennen.

Greiner nutzte früher auch oft den Computer des Jugendtreffs, „denn 1998 war das mit dem Surfen im Internet noch ganz neu und zu Hause nicht möglich“. An Wlan, das die Daten mittlerweile kabellos im Jugendtreff überträgt, war da noch gar nicht zu denken. „Manchmal haben wir uns im Jugendtreff aber auch einfach zum Abhängen mit Freunden getroffen“, ergänzt Lembeck.

Wirklich viel geändert hätte sich als Betreuer nichts. Die beiden spielen immer noch gerne am Billardtisch und haben Spaß im Jugendtreff. „Man muss einfach aufpassen, dass keiner über die Stränge schlägt, aber sonst begegnen wir den Gästen mit Respekt und auf Augenhöhe. Darauf kommt es schließlich an“, sagt der 23-Jährige.

Vor acht Jahren hat Lembeck, der hauptberuflich als IT-Systemelektroniker arbeitet, den Betreuerschein gemacht. Eigentlich dürfe man den zwar erst ab einem Alter von 16 Jahren machen, „aber bei mir haben sie eine Ausnahme gemacht, da es bis zu meinem Geburtstag nur noch einen Monat gedauert hatte“, erklärt er. Bis zur Volljährigkeit betreute er die anderen Jugendlichen nachmittags und übernahm dann eine Abendschicht. Wann Greiner angefangen hat, weiß er selber nicht mehr so genau. „Das ist über zehn Jahre her, da müsste ich in den Unterlagen nachschauen“, sagt er und lacht. In der Arbeit mit den Jugendlichen findet er auch einen Ausgleich zu seiner Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik.

Singen auf dem Freefall-Tower

Fragt man Lembeck und Greiner nach ihrem schönsten Erlebnis im Jugendtreff, brauchen sie ein wenig Bedenkzeit: „Da gibt es so vieles, an das ich mich gerne erinnere“, sagt Lembeck. Besonders viel Spaß habe ihm aber als Betreuer der Besuch mit den Jugendlichen im Holiday Park gemacht. „Es ist immer toll, wenn man mal rauskommt und was anderes sieht und erlebt“, erklärt er.

Für Greiner war, wie er nach kurzem Nachdenken sagt, das schönste Erlebnis ein Besuch beim Postillion-Jugendtreff in Schönau. „Die haben ein sehr weitläufiges Gelände, auf dem wir gezeltet haben“, erzählt er. Beim Lagerfeuer seien sehr gute Gespräche entstanden.

Als nächstes freuen sich die beiden schon besonders auf das Weihnachtsessen. Denn am Donnerstag, 20. Dezember, wird im Jugendtreff gegrillt. „Das ist immer ein Highlight des Jahresprogramms“, weiß Greiner, dass es für den Preis von 2 Euro ein tolles Menü geben wird, Getränke inklusive.

Kleckern sollte aber keiner, denn schließlich ist an dem Abend eine schicke Garderobe gefragt. Los geht’s am Donnerstag um 18.30 Uhr, eine Anmeldung ist bis Freitag, 14. Dezember, erforderlich.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 28.11.2018