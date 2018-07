Anzeige

Gandt hat gezeichnet und geplant. Mit den so entstandenen Metallschablonen macht es nun noch einmal mehr Arbeit beim Aufbau, weil die dauerhaften Bohrlöcher gemacht werden müssen. Das heißt in der Praxis: drei bis vier Leute, teils auf Leitern stehend, fügen die Balken mit den Händen und Armen zusammen, zwei weitere legen einmal die Schablone an und bohren die Balken durch. Noch immer werden die Holzteile gehalten. Mit einem Senkbohrer werden um die Bohrlöcher herum Scheiben mit etwa fünf Zentimeter Durchmesser einen Zentimeter tief ausgefräst.

Hierin finden Metallscheiben mit Verankerungszapfen ihren Platz, die ebenfalls ein Loch in der Mitte haben. Passt das, kommen 12,5 Zentimeter lange und zwölf Millimeter starke schrauben und passende Kopfmuttern zum Einsatz und die Sache hält. An den charakteristischen Verzweigungen des Balkenaufbaus werden v-förmige Metallteile sichtbar untergelegt, an Stellen, wo vertikale auf horizontale Balken treffen, die beschriebenen Laschen. Fixiert mit den Schrauben sind sie hier Stabilisatoren. Seit früh um neun Uhr waren die Herren im Einsatz, gegen 20 Uhr am Montagabend steht die Weinlaube – bombenfest.

Vorfreude treibt um

„Wir treffen uns am Dienstag zum Dekorieren und Netzaufspannen, für Restarbeiten an der Theke“, schildert Gandt den weiteren Ablauf. Große Vorfreude auf das Backfischfest treibt die Herren um, aber auch der positive Gedanke daran, dass sich mit wenigen Akkuschrauberdrehungen die neue Befestigung beim Abbau ganz leicht lösen lässt. Eine Kiste voller Metallschienen, einen Eimer voller Schrauben mit Muttern und viele helfende Hände –mehr braucht es nicht und der Aufbau der Weinlaube ist effektiv und gesichert stabil für Partyspaß nonstop ab Freitag, 18 Uhr auf dem Festplatz und 19 Uhr mit der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Jürgen Kappenstein.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 01.08.2018