Der tollste Abnehmer ist gefunden. Saki aus Nürnberg nahm 94,5 Kilogramm ab, halbierte sich quasi und gewann 50 000 Euro. Eine Frage, die bleibt, ist, wie nachhaltig bei „The Biggest Loser“ abgenommen wird?

Ein tolles Ergebnis legte der Sender Sat.1 mit dem Finale der Staffel hin: Im Durchschnitt hatte es 15,6 Prozent Marktanteil – Platz drei im Zielgruppen-Ranking. 90, 70 oder 50 Kilo machten die Kandidaten runter. Die Show arbeitet mit Superlativen, will neue präsentieren. Saki befand sich nahe am Rekord von 2016, als ein Dortmunder sein Gewicht um 51,36 Prozent reduzierte. Zu dem Druck, den man sich selbst als Kandidat macht, kommt der Druck, den der Show innewohnt, dazu. Das muss man trotz Gage aushalten. Aus dem Umfeld des Siegers heißt es, er habe mit Wassertabletten nachgeholfen.

„Die haben bestimmt schon wieder 20 Kilo drauf“, wurde beim Schauen im „Odysseus“ gemutmaßt – und damit angesprochen, um was es eigentlich geht. In der eben abgelaufenen Staffel bekundete jeder Kandidat, in ein neues Leben starten zu wollen.