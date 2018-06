Anzeige

Das diesjährige kindergarteninterne Projekt beinhaltete unter anderem das Erkennen logischer Reihenfolgen oder Größen, auch gemessen am eigenen Körper. Die Plakette mit aktuellem Datum ist ein Hinweis für Eltern bei der Wahl der Kinderbetreuungsstätte, dass im prämierten Haus kontinuierlich Experimente und Forschung zum Alltag gehören.

Kaum ausgezeichnet geht’s für die rund 80 Kinder an die Spielstationen, die von Schülern der berufsbildenden Helene-Lange-Schule in Mannheim betreut werden. Dafür haben alle einen Forscherpass erhalten, der an jeder Station abgestempelt wird. Eine Gruppe entdeckt gleich sechs verschiedene Bewegungen, die man nicht wirklich alltäglich macht. Den Strecksprung, bei dem alle richtig hoch springen und groß aussehen; die Brücke, bei der Rücken und Bauch angespannt sind oder eine Drehung im Kreis. Kniebeugen, das Hüpfen auf einem Bein, und der Hampelmann gehören an dieser Station ins Programm.

Einen echten Eventparcours müssen die selbstgebauten Magnetboote bewältigen, denn (Spielzeug)Monster stehen in flachen Wasserbecken parat, als wollten sie die Boote kentern lassen. Kleine Styroporblöcke werden mit einer Metallbüroklammer an der Unterseite magnetisch gemacht, ein Magnet ist dann der Antrieb, mit dem die Kinder ihre Boote übers Wasser schippern lassen können. Eine ganz andere Antriebsart gehört zum Kraftprotz „Wasserrad“. Aus einem Stock, Styropor und Plastiklöffeln entsteht in Windeseile ein Wasserrad, das mit einem kräftigen Schuss aus der Gießkannenzotte angestoßen wird.

Überraschung für vier Stempel

Die Kraft, die so entsteht, überträgt sich auf die Hand der Kinder, die den Stock, die Drehachse, halten. Zum Schluss wird die eigene Bewegung über den Forscherparcours gefordert. Zu zweit wird ein Luftballon zwischen den Bäuchen balanciert und damit zu einem Korb gelaufen. Ballon ablegen und einen Holzlöffel mit einer Kartoffel darauf im Slalom um Pylone transportieren, damit gebückt unter einem Hindernis hindurch laufen und auf ein kleines Podest springen – das erfordert Geschick. Wer vier Stempel gesammelt hat, der bekommt eine kleine Überraschung an der Anmeldestation. Noch einmal Bewegung ganz anders zeigt Günter Laier vom örtlichen Kraftsportverein. Er hat eine große Ringermatte mitgebracht und lässt die Kinder auf dem nachgebenden Material „Stehübungen“ aus dem Ringertraining absolvieren. Ein kleiner Bärenkampf schließt sich mit kullernden Kids an.

Für den Bewegungstag hatten sich 175 Kinder aus vier Kindergärten vorangemeldet, die Stationen standen aber allen Besuchern offen.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.06.2018