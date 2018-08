Anzeige

Ketsch.Eine lustige Fahrt durch dichtes Geäst, hoch oben über den Boden im Kettenkarussell fliegen und mit 40 Stundenkilometer eine 600 Meter lange Strecke Richtung Ziel düsen: Diese Abenteuer erlebten die 44 Kinder beim Ausflug in den Kurpfalz-Park Wachenheim. Als Teil des Ferienprogramms organisierte die Sängereinheit mit fünf Betreuern die Fahrt. Viele Kinder waren bereits das dritte Mal dabei und so ging es bei nicht so hohen Temperaturen in die Pfalz.

Jeder Teilnehmer erhielt zu Beginn eine Lunchtüte mit Getränken, Süßem und Brezeln, die vom Rewe-Markt Ketsch befüllt wurden. Die 30-minütige Rundfahrt mit dem Kurpfalz-Express führte die Kinder mitten durch eine urwüchsige Wald- und Berglandschaft sowie vorbei am großen Wildpark mit der Greifvogelstation. Dort besuchten die Jungen und Mädchen eine aufregende Greifvogelshow mit tieffliegenden Adlern, Falken und Uhus. Nach einem kurzen Spaziergang zum Waschbärgehege stand den Kindern der Kurpfalz-Park mit all seinen Attraktionen zur freien Verfügung.

Spielplatz mit Piraten

Die Jungen und Mädchen erlebten mit Schwanentretbooten eine lustige Fahrt auf dem Wasser und mit den Bumper-Boats eine actionreiche Fahrt, bei der spritzendes Wasser dazugehörte. Auf dem Abenteuerspielplatz tobten sich die Kinder aus. Das konnten sie auch im Piratennest, einem Spielplatz im Stile der Seeräuber. Hoch hinaus ging es für die Abenteurer auf dem Kettenkarussell „Wurzels Piratenflug“, das seit diesem Jahr im Kurpfalz-Park steht. Am beliebtesten war bei den Kindern der Kurpfalz-Coaster. Auf der Rodelbahn ging es durch enge Kurven actionreich bergab. Aber auch die Wellen- und Röhrenrutsche im Rutschparadies sorgte bei den Kindern für strahlende Augen, bevor der Tag zu Ende ging. zg