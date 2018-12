Familie ist ein Geschenk

KETSCH.Helena Moser ist Familienmensch. Nicht nur an Weihnachten: „Aber am Heiligen Abend ist es besonders schön mit allen zu feiern.“ Die Familie, so betont sie, ist ihr persönlich schönstes Geschenk – an jedem Tag im Jahr.

Als am Heiligen Abend Sohn, Schwiegertochter und Enkel zusammen bei der Bürgermeisterstellvertreterin ins Haus gekommen sind, griff Moser traditionsreich zum Akkordeon und stimmte Weihnachtslieder an. „Wir singen zusammen, dann lese ich das Weihnachtsevangelium vor“, beschreibt die 71-Jährige, wie es heimelig wurde im Hause Moser. Immer haben auch die Enkel etwas vorbereitet: ein Gedicht, ein Lied, etwas Instrumentales.

Derart eingestimmt ging es zu Tisch. „Sauerkraut, Würstchen, Rippchen, Bratwürste, Dessert“, zählt Helena Moser auf, auch das ist lange Brauch in der Familie. Die Schwiegertochter entschwand nach dem Mahl ins Nachbarhaus der miteinander durch einen Gang verbundenen Bauten. „Klingelt dann das Telefon, ist das unser Zeichen, dass das ‚Weihnachtszimmer‘ geöffnet ist“, erzählt die agilen Dame.

Familie ist das schönste Geschenk, das steht für Helena Moser fest: „Und dass man morgens gesund aufsteht.“

Global und auch im Kleinen direkt in der Enderlegemeinde sieht sie ein friedvolles Miteinander als größte Herausforderung und Geschenk an, an dessen Erhalt jeder Einzelne beteiligt, aber auch Nutznießer ist. zesa/ Bild: Zeuner

