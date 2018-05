Anzeige

Ketsch.Die Freundschaft und ihre ganz individuellen Ausprägungen standen im Fokus der letzten Sun Day Movies-Aktion vor der Sanierung im Central Kino. Für über 70 Zuschauer gab es vor dem Film „Ferdinand – Geht stierisch ab!“, in dem es um die große Freundschaft eines kleinen Mädchens mit einem Stier geht, die Geschichte von Raquel Rempp und dem syrischen Jungen Abbas Albunni. Dies ist eine Geschichte um Engagement, Hartnäckigkeit, Menschlichkeit und Freundschaft, die die erwachsene Frau und den damals 16 Jahre alten Jugendlichen verbindet.

„Ich konnte einfach nicht anders, als zu helfen“, sagt Rempp auf die Frage von Moderatorin Janine M. Ruch, was sie dazu bewegt habe, den Jungen aus dem Kriegsgebiet herauszuholen. Abbas‘ Geschichte macht betroffen, rückt den Krieg in Syrien, der seit Jahren tobt, in den Fokus: In Damaskus, unweit seines Elternhauses, explodierte eine Bombe. Deren Splitter bohrten sich in den Körper des Jungen, das Rückenmark ist beschädigt, Abbas gelähmt.

Die Nachricht davon und, dass es Abbas immer schlechter geht, er offene Wunden hat und eine Blutvergiftung droht, erreicht seinen Cousin Jaafar Marahli in Mannheim. Er macht sich auf die Suche nach Hilfe und erreicht über Bekannte die Schwetzinger Stadträtin, die alle Hebel in Bewegung setzt, wie sie erzählt. „Es gingen sehr viele Spenden auf dem extra eingerichteten Konto ein“, dankt sie den Beteiligten.