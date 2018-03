Fantastische Narren machen Gemeinde stolz

Anzeige

Ketsch.Goldener Flitterregen um 0 Uhr zeigte am Freitagabend den Start ins 67. Jahr für den Traditionsverein Narrhalla Ketsch an, es wurde in die Nacht hineingetanzt, süße Torten wurden angeschnitten und verspeist. Eine glamouröse Geburtstagsparty in der festlich hergerichteten Rheinhalle brachte viele Mitglieder, ehemalige Prinzessinnen und Prinzen, Funktionäre und Freunde des Karnevalvereins zusammen.

Mit „zauberhaft“ mag man umschreiben, was der Verein für den besonderen Geburtstagsabend auf die Bühne geholt, aber auch zauberhaftes Ambiente in die große Halle gebracht hatte. Viel Raum blieb für das Danke an alle Unterstützer, die sich genrell und in den vergangenen mehr als zwölf Monaten ums Wohl des Vereins gekümmert hatten.

Präsident Dirk Berger hatte sich mit Danny Wehnes einen Co-Moderator an die Seite geholt, der obendrein Klavier spielte und als DJ in der Partynacht für den guten Ton sorgte. Der Startschuss zur Jubelfeier fiel mit dem wunderschönen Bild etlicher Hoheiten der vergangenen 66 Jahre auf der Bühne. In ihrer Mitte saßen die beiden aktuellen Prinzenpaare Gregor I. und Simone I. mit Luis I. und Josephine I., denen bei allem Charme und Lächeln der beginnende Abschied aus der Kampagne anzumerken war.