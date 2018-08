Anzeige

Ketsch.Insgesamt 16 Mannschaften kamen auf den Beachplätzen der TSG zusammen, um bei hochsommerlichen Temperaturen den diesjährigen Beachvolleyball-Ortsmeister zu ermitteln.

Die Vorrunde wurde in vier Viererer-Gruppen nach dem Modus „Jeder gegen jeden“ gespielt. Die jeweils Gruppenersten qualifizierten sich direkt für das Viertelfinale, die restlichen Viertelfinalisten wurden in einer Zwischenrunde ermittelt, in der die Gruppenzweiten im Überkreuzvergleich gegen die Gruppendritten antraten.

Die Gewinner der Viertelfinalbegegnungen zogen ins Halbfinale ein, für die Verlierer ging es in der Folge um die Plätze fünf bis acht. Auch alle anderen Teams, die nicht im vorderen Tableau gelandet waren, durften sich noch mal in mehreren Platzierungsspielen beweisen.