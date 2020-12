Fast 800 000 Euro für Neurottschule

Ketsch/Reilingen.„Für den Regierungsbezirk Karlsruhe sind im Bereich der Schulbauförderung insgesamt 17,7 Millionen Euro vorgesehen“, informiert der Landtagsabgeordnete Karl Klein (CDU) aus Stuttgart – „und ich freue mich darüber, dass auch Schulen im Rhein-Neckar-Kreis eine Förderung erfahren.

Für die Erweiterung der Neurott-Gemeinschaftsschule erhalte die Gemeinde Ketsch eine Zuwendung in Höhe von 780 000 Euro. Auch die Erweiterung und der Umbau der Friedrich-von-Schiller-Schule in Reilingen sei mit 772 000 Euro bedacht worden. Ein Baukostenzuschuss für Ganztagsschulen setze ein Ganztagsbetrieb an drei Wochentagen mit täglich mindestens sieben Zeitstunden und einem Angebot zum Mittagessen voraus. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.12.2020