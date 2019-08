Ferien-Workshops zum ersten Mal

Ketsch.Erstmals bieten die Tanzfreunde im August zwei Ferien-Workshops an. Trainer Rolf Bechberger wird in diesen Workshops den Internationalen Tango und die Rumba unterrichten. Jeder Workshop besteht aus zwei Trainingseinheiten zu jeweils 75 Minuten. Die Workshops finden in der Rheinhallengaststätte im Bruch statt.

Der Tango ist einer der fünf Standardtänze und gehört zum Welttanzprogramm, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Die Rumba ist eine der fünf Lateintänze und stammt ursprünglich aus Kuba.

Der Tangoworkshop findet am Donnerstag, 15. August, und Donnerstag, 22. August, jeweils von 19 bis 20.15 Uhr statt. Der Rumbaworkshop findet ebenfalls an den beiden genannten Tagen jeweils von 20.30 bis 21.45 Uhr statt. zg

