Ferienaktion führt direkt ins Kajak

Ketsch.Die Corona-Zeit hat einiges durcheinandergewirbelt. Da viele Menschen ihre Urlaubspläne ändern mussten oder vielleicht gar nicht verreisen können, möchte die Mobile Jugendarbeit Brühl/Ketsch/Walldorf in den Sommerferien durch verschiedene Angebote den Kindern und Jugendlichen ein wenig Abwechslung bieten, teilt die Mobile Jugendarbeit mit.

Um dies zu ermöglichen, habe man sich mit Kooperationspartnern zusammengetan. Die Mobile Jugendarbeit startet am Montag, 17. August, ab 15 Uhr in Kooperation mit dem Wasserportclub eine Kajakaktion am Altrhein. Die Kajakaktion ist für Mädchen und Jungen ab 14 Jahre und auf acht Teilnehmer begrenzt. Anmeldung unter Jugendarbeit.bruehl-ketsch@postillion.org oder via Instagram unter Jugendarbeit_Bruehl_Ketsch. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 11.08.2020