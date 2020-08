Ferienprogramm in der Schulturnhalle

Ketsch.Die Tanzfreunde bieten verschiedene Ferienaktionen an. Wer Hip-Hop machen möchte, ist am Mittwoch, 9. September, genau richtig. In der Alten Schulturnhalle in der Schulstraße 49 Ecke Werderstraße machen die Sechs- bis Neunjährigen in der Zeit von 9.45 bis 11 Uhr den Auftakt. Die Zehn- bis Zwölfjährigen können sich im Anschluss von 11.15 bis 12.30 Uhr im Rhythmus der Musik bewegen. Mitzubringen sind jeweils Turnschuhe und Getränke. Die Anmeldung mit dem Betreff „Hip Hop“ erfolgt unter info@tanzfreunde-ketsch.de. Es sind maximal 18 Anmeldungen möglich.

Beim Ferienprogramm „Schildkröten-Besuch“ können die Kinder die Tiere streicheln, füttern und lernen, wie sie leben. Am Montag, 31. August, findet dazu ein Besuch von 9.30 bis 11 Uhr in der Schulstraße 23 statt. Die Anmeldung (maximal zwölf) mit Betreff „Schildkröten-Besuch“ erfolgt unter info@tanzfreunde-ketsch.de. Die Teilnehmer werden über die Corona-bedingten Maßnahmen informiert. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 27.08.2020