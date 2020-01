Ketsch.Eine feste Größe im Fasnachts-Partykalender der Region ist der Ketscher Lumbeball, der am Samstag, 22. Februar, ab 19.11 Uhr (Einlass: 19 Uhr) in der Rheinhalle gefeiert wird.

Organisator Stefan Schneider und sein Team haben mit DJ Eric abermals einen Sunshine Live-Musikexperten fürs Mischpult gewinnen können, der sich mit DJ Dimi die „Lumbenbälle“ – also die Fetenhits – gegenseitig zuspielt. Ob Schlager von gestern oder heute, Partymusik, Fasnachtsklassiker oder aktuelle Songs und Stücke der 1990er und 2000er Jahre, die DJs stehen für einen guter Partymix für eine mächtige Sause. DJ Dimi, Dimitrios Grigorakis aus Plankstadt, ist aus der Kampagne des vergangenen Jahres bekannt. Untermalt wird der Sound durch eine zusätzlich installierte Licht- und Laseranlage.

Wer Einlass zum Lumbeball wünscht, muss verkleidet sein. Der Ketscher Stefan Schneider empfiehlt frühes Erscheinen, auch wenn man bereits im Besitz einer Eintrittskarte ist. Karten im Vorverkauf gibt es online unter www.lumbeball.de zu 15 Euro (Abendkasse 19 Euro). Online kann auch das Vip-Ticket für 59 Euro erworben werden. Die Karten in den Vorverkaufsstellen wechseln für 16 Euro den Besitzer. Vorverkaufstellen in Ketsch sind das Café Kaufmann (Gutenbergstraße 51), das Bistro Bogart’s (Böttgerstraße 12) und das Haarstudio Bergmann (Hardtwaldstraße 40). Vorverkaufstellen in Hockenheim, Schwetzingen, Brühl, Walldorf und Mannheim gibt es unter www.lumbeball.de.

Unsere Zeitung verlost zehnmal zwei Eintrittskarten für die Riesensause in der Ketscher Rheinhalle: Einfach eine E-Mail mit dem Stichwort „Lumbeball“, Vor- und Nachnamen, Adresse und Telefonnummer an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de senden. Die Gewinner werden dann vom Veranstalter angeschrieben. mab

