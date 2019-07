Feuer in Wohnhaus - Ursache noch unklar

Ketsch.

Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen: Als die ersten Feuerwehrleute am Brandort in der Hebelstraße eintrafen, stand das Erdgeschoss des Wohnhauses in der Hebelstraße schon lichterloh in Flammen, sie griffen sogar schon ins erste Obergeschoss über. Die Einsatzkräfte brachten das Feuer zwar relativ schnell unter Kontrolle, am Ende des Großeinsatzes stand aber die Bilanz, dass das Gebäude komplett unbewohnbar und ein hoher Sachschaden entstanden ist - nach ersten Schätzungen über 400 000 Euro.

Menschen wurden glücklicherweise nicht ernsthaft verletzt. Ein 15-Jähriger hatte allerdings eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten und wurde nach seiner Erstversorgung vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus begeben, teilte Ketschs Feuerwehrkommandant Thomas Maier mit. „Das Wichtigste ist, dass niemand zu Schaden gekommen ist, alles andere kann man ersetzen“, sagte Hausbesitzer Claus Ammon im Gespräch mit unserer Zeitung. Auch die im Haus befindlichen Kleintiere wurden alle gerettet und zu Nachbarn gebracht.

Familie war einkaufen

Ammon und seine Familie seien nicht im Haus gewesen, als der Brand kurz nach 10 Uhr ausgebrochen ist, sondern beim Einkaufen. Bei der Rückkehr sei alles schon in Flammen gestanden und eine starke Rauchgasentwicklung zu sehen, berichtete der Ketscher. Er konnte sich nicht erklären, was die Ursache gewesen sein könnte - auch Kommandant Maier nicht. Das sollen jetzt die Brandermittler der Kriminalpolizei herausfinden, die sich am Montag an die Arbeit machen werden.

Insgesamt waren rund 50 Mitglieder der Feuerwehren aus Ketsch, Brühl, Schwetzingen und Eppelheim an dem Einsatz beteiligt, der sich bis in den Nachmittag hineinzog. Mit der Schwetzinger Drehleiter begannen die Wehrleute gegen Mittag im Dach nachzusehen, ob sich dort noch Brandnester befinden. Außerdem wurden Maßnahmen getroffen, um das direkt angrenzende Nachbargebäude zu sichern, teilte Maier mit. Deswegen war die Hebelstraße zwischen Hardtwaldstraße und Kolpingstraße lange gesperrt.

Eine Rückkehr ins Haus ist für Claus Ammon und seine Familie nicht möglich. „Aber wir habe tolle Nachbarn, da können wir vorerst unterkommen,“ berichtete er. Auch der umgehend an den Einsatzort geeilte Bürgermeister Jürgen Kappenstein hat bereits seine Hilfe wegen einer Unterkunft angeboten. Am Montag will er die Familie in einer größeren Wohnung in der Schulstraße unterbringen.

