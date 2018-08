Fit für Schwimmabzeichen

Anzeige

KETSCH.Splashcamp im warmen Sommerregen? Das klappt bestens, weil man gleich rundum nass ist. Vergnügte Kids schwimmen einige Runden und turnen auf den aufblasbaren Inseln im Wellenbecken, andere haben sich in trockene Handtücher gehüllt, wieder andere stehen an der Umkleidekabine im Splashcamp-Zirkuszelt um. Pünktlich am Montagmorgen ist die nasse Ferienspiel-und-Spaß-Woche der TSG unter der Regie von Jürgen Kugler gestartet – zum zehnten Mal.

Das kleine Jubiläum sticht ins Auge, denn die Teamshirts in diesem Jahr sind leuchtendgrün. „Zehn Wassertropfen sind aufgedruckt und unsere Namen“, zeigt Vanessa das Shirt im Detail. Insgesamt 44 Kinder von sechs bis 14 Jahre sind 2018 mit dabei, wenn es darum geht Spiel, Spaß, Sport, Schwimmen, Schwimmabzeichen, Wasser und Gemeinschaft zu erleben.

Sieben Betreuer haben den Blick auf die Kids im Sportcamp. Tag eins stand jetzt erst einmal im Zeichen des Kennenlernens, Richtlinien wie gegenseitige Rücksichtnahme, Verhalten im und am Wasser – und „zehn Bahnen ab 9 Uhr schwimmen ist Pflicht“, sagt Jürgen Kugler. Im Grundsatz können die Teilnehmer alle schwimmen, einige sind noch unsicher, werden in der Woche aber fitgemacht für die Abzeichenprüfung am Freitag.