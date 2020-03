Fit in den Tag starten

Ketsch.Frühaufsteher gesucht – jeden Donnerstag um 8.30 Uhr trifft sich eine kleine Gruppe von Frauen, die mit einer Gymnastikeinheit sportlich in den Tag starten, in der TSG-Halle, heißt es in einer Pressemitteilung. Nach einem maßvollen Aufwärmtraining werden mit kleinen Handgeräten, wie zum Beispiel Redondoball, Brazil oder Theraband, die Muskeln gekräftigt, die Beweglichkeit gefördert und die Koordination verbessert.

Mal im Stehen, mal auf der Matte kann jede Teilnehmerin ihren Körper fordern, ohne ihn zu überfordern. Es gilt: Jede Sportlerin macht nur so viel, wie ihr guttut. Das Training wird von einer qualifizierten und erfahrenen Übungsleiterin durchgeführt, die ihre Gruppe mit aufmunternden Worten und abwechslungsreicher Musik zu motivieren versteht.

Die Gruppe trifft sich jeden Donnerstag von 8.30 bis 9.30 Uhr in der TSG-Halle am Waldsportplatz 4 und würde sich über neue Mitglieder sehr freuen, heißt es in der Mitteilung. Interessierte können einfach zum Schnuppern vorbeikommen. Zweimal ist es kostenlos, die weitere Trainingsteilnahme erfolgt dann als Vereinsmitglied. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. zg

