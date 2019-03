Fit werden und Zumba lernen

Ketsch.Mit ihrem modernen Fitnessprogramm bietet der Tanzsportclub Kurpfalz die Möglichkeit eines anspruchsvollen Ganzkörpertrainings an. Der neue Zumba-Workshop eigne sich für alle Altersgruppen, wie es in der Ankündigung heißt. Tänzerische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, denn alle Schritte sind mit Spaß an der lateinamerikanischen Musik und kreativen Bewegungen einfach zu erlernen. Der Körper wird straffer, ausdauernder und stärker.

Mit Vanessa Ortone konnte der TSC eine lizenzierte Trainerin verpflichten, die ihre Choreografien den Wünschen der Teilnehmer anpasst. Sie beginnt den Workshop am morgigen Freitag. Er findet an zwölf Abenden von 20 bis 21 Uhr im Ferdinand-Schmidt-Haus statt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 14.03.2019