Fitness im Livestream

Ketsch.Fitnesscoach Christian Beck bietet in Kooperation mit DJ la Dous und DJ 5tefan5 in regelmäßigen Abständen die kostenlosen Live-DJ-HIIT-Events im Livestream an. Für Fasching haben sie sich eine besondere Fitnessaktion überlegt: Das HIIT-Faschingsworkout mit Faschingshits an diesem Freitag, 12. Februar, ab 18 Uhr.

HIIT (High Intensity Interval Training) ist eine Trainingsmethode mit hochintensiven Belastungsphasen, die sich mit kurzen Erholungsphasen abwechseln. Neben Christian Beck werden die Trainer Katja Fey und Mario Siebig die Teilnehmer mit verschiedenen HIIT- und Tabata-Einheiten ordentlich zum Schwitzen bringen.

Bewegung bei Training und Hits

Christian Beck (l.) und Mario Siebig machen die Übungen vor. © Beck

DJ la Dous stimmt ab 18 Uhr ein, ehe um 18.30 Uhr das 60-minütige Workout beginnt. Ab 19.30 Uhr ist dann Zeit für mehr Bewegung zu den Faschingshits. Der Link zum Livestreaming via Zoom-Meeting lautet https://us02web.zoom.us/j/779760 888. mab

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 12.02.2021