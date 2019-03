Flammen aus dem Motorblock

Lokales

Ketsch: Pkw geht in Flammen auf

Ketsch, 26.03.2019: Vermutlich wegen eines technischen Defekts ist am Dienstagmittag ein Pkw in Ketsch ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei geriet das Fahrzeug gegen 11.40 Uhr in der Karlsruher Straße in Brand und brannte komplett aus.