Flotte Sportwagen als Blickfang

Ketsch/Schwetzingen.Anno 1968: Studenten stemmen sich in der Bundesrepublik gegen die Notstandsgesetze und als Protest gegen die konservative Generation nahm die Hippie-Welle mit ihrer bunten Mode als eine Begleiterscheinung zu. Ausbrechen, etwas Neues erleben und raus aus dem grauen, biederen Alltag – da kam der Opel GT in seinen farbenfrohen Ausführungen genau richtig! „Nur Fliegen ist schöner“ – mit diesem Werbespruch, der bis heute unverwechselbar zum GT gehört, wurde dieser Sportwagen der Liebling der jungen Menschen. Und dieser Liebling erfreute sich auch am Wochenende beim GT-Treffen in Ketsch mit Ausfahrten in die Region wieder großer Beliebtheit und wurde fotografiert, was das Zeug hält.

Seine Geschichte im Zeitraffer: Keiner braucht ihn, aber jeder möchte ihn haben – so in etwa kann man dieses Auto beschreiben, an welchem sich so mancher Jugendliche die Nase am Seitenfenster plattgedrückt hat. 240 Stundenkilometer stand auf dem Zifferblatt des Tachos – in einem Zeitalter, in dem die meisten Autos gerade mal so 120 Stundenkilometer erreichten. Innovative Klappscheinwerfer, welche sich über ein Gestänge um die eigene Achse drehen, sind heute noch ein Highlight bei der Vorstellung eines GT. Etwa 12 000 D-Mark kostete ein solcher Wagen – nicht viel, sollte man heute meinen. Aber zu dieser Zeit bekam man für dieses Geld zweieinhalb Opel Kadett oder VW Käfer. Auch ein neuer BMW 2000 war für dieses Geld zu bekommen, welcher schon der gehobenen Mittelklasse entsprach. Und der kleine GT hatte noch nicht einmal einen wirtschaftlichen Wert: nur zwei Sitze, hinten der Tank – vorne der Motor und keinen Kofferraum! So kam es, dass dieser Wagen für die meisten Leute nur ein Traum blieb. Als Familienauto war er untauglich und nur als Zweitwagen konnten sich das in einer Zeit ohne Leasing und Autokredite fast niemand leisten.

Teilnehmer von Kulisse begeistert

Nicht viele GT haben überlebt, da auch bei ihnen Rost eine erhebliche Rolle spielte. Man sieht im normalen Straßenverkehr nur noch sehr selten diese farbenfreudigen Autos fahren, weshalb es umso schöner war, dass etwa 25 dieser Schönlinge am Samstag den Schlossplatz in Schwetzingen beehrten und sich vor dem Palais Hirsch aufgebaut hatten. Werner Söhnlein – selbst seit vielen Jahren begeisterter GT-Fahrer – hatte in Ketsch beim Motorsportclub sein siebtes GT-Treffen durchgeführt und die Teilnehmer aus ganz Deutschland und den umliegenden Ländern wie Luxemburg, Schweiz und Holland nach Schwetzingen geleitet. „Meine Frau und ich kommen schon seit dem zweiten Treffen jährlich nach Ketsch. Wir begegnen hier Gleichgesinnten und können in einem herrlichen Ambiente mit Freunden unserem Hobby frönen“ sagte Christoph aus Gisikon/Schweiz. Max und Martin, ebenfalls Schweizer, schlossen sich dem an: „Es herrscht hier eine angenehme und freundschaftliche Atmosphäre. Die hiesige Gastronomie und diese Location vor dem Schloss sind absolut toll“, lobten sie die Kulisse in Schwetzingen.

„Ich bin zum ersten Mal hier in Schwetzingen und ich muss sagen, es hat sich jeder gefahrene Kilometer gelohnt“, fand Norbert aus Lichtenfels/Oberfranken. Alle möglichen Dialekte waren auf dem Schlossplatz rund um die GT-Fahrzeuge zu hören. Auch Vorbeikommende hatten ihren Spaß, fotografierten und kamen mit Fahrern ins Gespräch. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 16.07.2019