Fördermittel des Landes

Ketsch/Region.Das Land Baden- Württemberg stellt für die Jahre 2017 bis 2019 mit dem Kommunalen Sanierungsfonds erstmalig Fördermittel für die Sanierung bestehender Schulen öffentlicher Schulträger zur Verfügung. Zuvor wurden nur Neu- und Umbauten von Schulen gefördert.

Der Landtagsabgeordnete Karl Klein (CDU), der für die CDU-Landtagsfraktion den Wahlkreis Schwetzingen mitbetreut, freut sich darüber dass Ketsch, Hockenheim und Plankstadt (zwei Vorhaben) folgende Förderungen erfahren: Die Enderlegemeinde erhält für die Sanierung der Neurott-Gemeinschaftsschule, für Maßnahmen im Sinne des Brandschutzes und für die Umgestaltung von Unterrichtsräumen, eine Zuwendung in Höhe von 1 795 000 Euro.

Hockenheim bekommt für die Generalsanierung der Gustav-Lesemann-SBBZ insgesamt 1 158 000 Euro. Plankstadt wird für die Dachsanierung inklusive Wärmedämmung der Friedrichschule mit 177 000 Euro bedacht. Ferner fördert das Land die Erneuerung des Heizkessels und die Verbesserung der Raumakustik in der Humboldtschule mit insgesamt 182 000 Euro.

Dieses Jahr unterstützt das Land die kommunalen Schulträger bei der Schulsanierung mit 304,61 Millionen Euro. Damit können insgesamt 341 Maßnahmen gefördert werden. 2018 hatte das Land 208 Sanierungsmaßnahmen mit insgesamt 171,81 Mio. Euro bezuschusst. „Jede Investition in unsere Schulen und damit in die Bildung unserer Kinder und Jugendlichen ist eine gute Investition in die Zukunft“, so Klein. zg

