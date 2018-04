Anzeige

Besonders gewürdigt wurde das Trainerteam aus sieben Trainern und vier Hilfstrainern, die aktuell regelmäßig 20 bis 25 Jugendliche trainieren und betreuen. Die Gewinnung und Förderung von Nachwuchsspielern sowie Nachwuchstrainern bleibt auch weiterhin das oberste Ziel des Vereins.

Kassenwart Christoph Pietrek berichtete, dass der TTC finanziell solide aufgestellt sei und dass die Kassenprüfer eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt hätten.

Im außersportlichen Bereich sei der TTC ebenfalls sehr aktiv, wie die Teilnahme an der Ausrichtung des Maifests der Gemeinde, der Spargelwanderung und das Vatertagsgrillfest belegen lasse, führte der stellvertretende Vorsitzende Clemens Wollenweber aus.

In diesem Jahr werde sich der Club wieder am Maifest beteiligen, eine wesentliche Aufgabe von Udo Sturm, dem Leiter des Vergnügungsausschusses. Weitere Höhepunkte seien die Durchführung einer Jugendfreizeit in den großen Ferien sowie die Ausrichtung der Bezirksmeisterschaften im November in Kooperation mit der TTG Oftersheim.

Nach der einstimmigen Entlastung der Vorstandschaft wurden alle zur Neuwahl anstehenden Vorstandsmitglieder jeweils einstimmig wiedergewählt. pip/zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 04.04.2018