Folienballons als Geburtstagsgruß

Ketsch.Bunte Windrädchen drehen sich vor der Tür, die nun endlich wieder offensteht. Seit vergangenem Montag darf der Hobbymarkt Altrichter nach fünf Wochen Schließung aufgrund der Verordnungen zur Corona-Pandemie wieder öffnen.

Immer nur ein Kunde darf sich nun in den mit herrlichem Bastelmaterial gefüllten Geschäft in der Heidelberger Straße aufhalten so werden alle Richtlinien eingehalten. „Wir sind sehr froh, dass es nun mit dem Verkauf weitergeht. In der Zwischenzeit konnten die Kunden unseren Online-Shop nutzen und nach wie vor, und das werden wir weiter nutzen, unseren Abholservice. Hier kann man benötigte Ware telefonisch bestellen und wir stellen sie bereit. Die Bezahlung erfolgt dann ganz kontaktlos auf Vertrauensbasis. Damit gab es bisher überhaupt keine Probleme“, erzählen die Inhaberinnen Gisela Schäfer und Elke Teichmann.

Verlorenen Umsatz kompensieren

Da viele sich nun zuhause beschäftigen müssen, hoffe man natürlich, ein wenig den verlorengegangenen Umsatz kompensieren zu können. Immerhin fehle dem seit vielen Jahren in der Enderlegemeinde ansässigen Laden das Geschäft rund um Ostern – darüber hinaus Kommunionen und Konfirmationen. Auch Hochzeiten seien momentan eher die Ausnahme.

„In dieser Zeit ist eigentlich Hochbetrieb bei uns, denn viele versorgen sich mit Kerzen oder basteln selbst Gastgeschenke, Einladungen oder Menükarten. Doch vielleicht entdeckt jetzt immerhin der eine oder andere aufgrund des doch sehr eingeschränkten Freizeitangebots wieder die Freude am Basteln und Selbermachen“, hofft Elke Teichmann.

Bastelideen gebe es online auf der Homepage unter www.hobbymarkt-altrichter.de. „Außerdem füllen wir gerne Folienballons. Das ist ein schöner Gruß zum Geburtstag – befestigt mit etwas Schwerem vor der Haustüre – wenn man sich persönlich nicht treffen darf“, ergänzt Gisela Schäfer. csc

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 27.04.2020