„Fordere Disziplin am und auf dem Feld“

Die Handballer der TSG Ketsch waren durch den Weggang von Martin Schnetz (zur HSG St. Leon-Reilingen, wir berichteten) gefordert, einen neuen Trainer zu finden. Schnetz hatte schon früh seine Wechseltendenz zu einem höherklassigen Verein gegenüber der Abteilungsleitung der „Moskitos“ offengelegt, heißt es seitens des Vereins. Und der hat gute Nachrichten: Denn er ist bei der Trainersuche fündig geworden – Daniel Müller (34, Bild) tritt die Nachfolge von Martin Schnetz an.

Die Abteilungsleitung war auf der Suche nach einem jungen, jedoch erfahrenen und lizenzierten Trainer, heißt es aus Ketsch: „Umso mehr waren wir erfreut, dass der Kontakt zu Daniel Müller, ehemals aktiver beim HSV Hockenheim/Badenliga und auch Trainer des HSV zu Stande kam. Schon in den ersten Gesprächen war eine gegenseitige Akzeptanz und gemeinsame Ziele erkennbar.“ Müller hatte noch vor dem coronabedingten Saisonabbruch Mitte März seine Zusage gegeben. Und heute brennt er förmlich darauf, den Trainingsbetrieb mit dem ihm zur Seite gestellten Betreuer Alex Stotz aufnehmen zu können. Für beide ist es eine Herausforderung, nach dem trotz Corona erreichten Aufstieg zur 1. Bezirksliga zu meistern. Daniel Müller spricht im Interview über seine Ziele bei den „Moskitos“.

Wie kam es dazu, dass Sie den Trainerposten übernehmen?

Daniel Müller: Nach meinem Urlaub im Februar hatte ich einen Brief von Konrad Kemptner im Briefkasten. In diesem stand, dass die „Moskitos“ einen Trainer für die neue Runde suchen und ob ich Interesse an diesen Posten hätte. Ich habe mich sehr über diese Anfrage gefreut und mich gleich bei Konrad gemeldet. Nach zwei sehr guten Gesprächen haben wir festgestellt, dass unsere Ideen, Ziele und Philosophie zusammenpassen und ich habe zugesagt.

Wie sehen Sie die Mannschaft hinsichtlich Teamgeist, Umfeld und einzelne Spieler?

Müller: Um ehrlich zu sein, ist das für mich schwer zu beantworten. Ich hatte das Spiel gegen Hockenheim gesehen und gleich bemerkt, dass die Mannschaft einen guten Teamgeist hat. Mein Plan war, durch die folgenden Spiele die Mannschaft zu beobachten und mir somit ein Bild machen zu können. Leider war dies durch die Corona-Beschränkungen nicht mehr möglich, daher kann ich es kaum erwarten, die Mannschaft kennenzulernen.

Wie würden Sie sich als Trainer beschreiben, worauf legen Sie besonders Wert?

Müller: Ich bin ein Trainer, der immer 100 Prozent gibt – so war ich auch als Spieler. Für mich ist es wichtig, dass die Spieler in jedem Training motiviert sind und versuchen, das Beste zu geben. Ein weiterer Punkt, auf den ich Wert lege, ist die Disziplin – auf und neben dem Spielfeld.

Worauf legen Sie bezüglich des Handballspiels Wert?

Müller: Bezüglich Handball lege ich Wert auf eine gute und stabile Abwehr, die den Angriff immer vor neue Aufgaben stellt. Auf ein schnelles Spiel nach vorne für einfache Tore und auf die Disziplin im Angriffsspiel, um nicht die erstbeste Chance zu nehmen, sondern auszuspielen, bis sich eine klare Torchance ergibt. Da ich selbst Kreisläufer war, habe ich hier natürlich einen besonderen Blick.

Welcher Trainer hat Sie in Ihrer aktiven Laufbahn besonders geprägt beziehungsweise beeindruckt?

Müller: Das ist schwer zu sagen. Ich versuche von jedem Trainer Ideen und Methoden zu übernehmen, die zu meinem Stil passen. Zum Beispiel habe ich von Rolf Brack einige Ideen übernommen, wie man die Kabinenansprache verbessern kann oder Interpretation der 3:2:1-Abwehr von Frank Denne.

Was macht Ihnen besonders am Trainerjob Spaß – was sind die Ziele?

Müller: Siege und individuelle Weiterentwicklungen der Spieler machen mir am meisten Spaß. Vor allem wenn Schwerpunkte im Training erfolgreich in den Spielen umgesetzt werden konnten.

Welche Ziele verfolgen Sie mit der Mannschaft?

Müller: Ich will mich mit dem Abstiegskampf nicht beschäftigen und peile einen sicheren Mittelfeldplatz an. Es sind sehr viele unbekannte Mannschaft durch die neue Zuordnung in der Liga, die eine Prognose erschweren. kuna/Bild: Kemptner

