Frauenheld trifft Windbeutel

KETSCH.Wenn Mädels etwas für Mädels tun, dann kann das nur gut werden. So passiert mit der blendenden Idee, vor etwas mehr als fünf Jahren einen Kino-Mädelsabend anzubieten. Beate Kneis hatte die Eingebung und stieß auf positive Resonanz beim Central-Team. Sechsmal im Jahr füllt sich seitdem an einem Freitag das Kino in der Enderlestraße mit plaudernden Frauen.

Oft kommen die im Doppelpack

...