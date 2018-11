Frauentragen als besonderer Höhepunkt im Advent

Ketsch.Brauchtum und Geschichte(n) der Wochen vor Weihnachten standen im Mittelpunkt des jüngsten Kulturabends „… heute bei Michelfelders“. Dicht an dicht saßen die Besucher der Kultveranstaltung, als der Regionalhistoriker Otmar Geiger in Gewandung seiner Paraderolle als Nachtwächter von Speyer mit einer Laterne singend vor das Publikum zog. Wie eng der Martinstag mit der Adventszeit verbunden ist, machte der Referent gleich zu Beginn seines mit viel Beifall aufgenommenen Vortrags deutlich. Da dieser Tag in alter Zeit nicht nur von den Pachteinnahmen und den Lohnzahlungen an das Gesinde geprägt wurde, sondern zugleich auch der letzte Tag vor der adventlichen Fastenzeit war, wurden mit Freude in ausgelassenen Veranstaltungen die überflüssigen Gänse verzehrt.

Angst bereitete den Vorfahren aber auch die lange Dunkelheit während der Adventszeit. Da es kein elektrisches Licht gab, war man auf Kerzen, die ärmere Landbevölkerung meist auf Kienspäne oder Talglichter, angewiesen. Bei dieser matten Helligkeit saß man dann abends zusammen in der Küche und erzählten Geschichten, verrichteten Handarbeiten oder sang gemeinsam. „Höhepunkt des Abends war dann das Frauentragen“, erzählte der Nachtwächter und fügte augenzwinkernd hinzu, dass das nichts Unanständiges gewesen sei. Vielmehr habe man gemeinsam eine geschmückte Marienfigur zu den kranken und alten Menschen in der Nachbarschaft gebracht, um auch sie an der Vorfreude auf Weihnachten Teilhabe zuteil werden zu lassen. Ausdruckstark stellte Geiger viele weitere Brauchtümer vor.

Mit den vielen Geschichten verging der Abend wie im Fluge. Und in der Gewissheit, dass Geschichte nicht nur durch Worte, sondern auch durch Essen und Trinken nachvollziehbar wird, servierten Gabriele Hönig und Nina Schmidt passend zum Thema eine fastenzeitliche Gemüsesuppe. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.11.2018