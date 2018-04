Freibad Ketsch öffnet erst in zwei Wochen

Anzeige

Ketsch.Während die Freibäder in Brühl und Hockenheim bereits am Wochenende öffnen (wir berichteten), müssen sich Gäste in Ketsch noch ein wenig gedulden. Wie die Gemeinde gestern mitteilte, bleibt das Freibad im Bruch wegen der noch nicht abgeschlossenen Vorbereitungen voraussichtlich bis Mitte Mai geschlossen, einen genauen Termin gibt es noch nicht. Als kleiner Trost kann aber immerhin der Badestrand Hohwiese ab Dienstag, 1. Mai, genutzt werden.

„Wir konnten in diesem Jahr wegen der Witterung nicht rechtzeitig mit den üblichen Frühjahrsarbeiten im Freibad beginnen“, erklärte Bauamtsleiter Hans Keilbach die Verzögerungen. Während dies in einigen Umlandgemeinden offensichtlich gelang, müssen in Ketsch derzeit noch die verschiedenen Becken vorbereitet werden. Das Team um Bäderleiter Armin Luksch ist dafür seit Wochen im Einsatz - doch gleichzeitig müssen die Mitarbeiter den Betrieb im Hallenbad am Laufen halten. Eine vorzeitige Öffnung von einzelnen Teilen des Freibades kann es laut Hauptamtsleiter Ulrich Knörzer nicht geben. „Wir müssen noch das Sportbecken für die Saison fit machen, da macht das keinen Sinn“, so Knörzer.

Neben den üblichen Arbeiten werden bis zur Eröffnung der Mitarbeiterbereich und die Umkleiden für die Badegäste für rund 150 000 Euro erneuert. Für den Hohwiesenstrand kauft die Gemeinde außerdem für etwa 67 000 Euro einen neuen Container als Kiosk, der aber nicht vor Juni einsatzbereit sein wird. Den Personalmangel bei Bäderfachkräften, der sich seit Jahren auch in Ketsch bemerkbar macht, sieht die Gemeinde nicht als Grund für die Verzögerungen. „Wir haben rechtzeitig reagiert und externes Personal organisiert, das unsere Kräfte unterstützt. Insofern sind keine Beeinträchtigungen der Öffnungszeiten zu befürchten“, sagte Knörzer.