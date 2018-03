Anzeige

Ketsch.Der Gemeinderat wird sich in seiner öffentlichen Sitzung am heutigen Montag um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses mit einer Bebauungsplanänderung – „Ortskern, Teilbereich C“ – befassen. Hintergrund ist, dass das Anwesen des früheren Autohauses in der Brühler Straße neu genutzt werden und die gewerbliche Tätigkeit aufgegeben werden soll. Es sind dort vier Mehrfamilienhäuser geplant.

Ferner steht nach erfolgter Offenlage der Satzungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplans „Fünfvierteläcker“ an. Wie berichtet, soll anstelle eines Reihenendhauses eine Garagen- und Stellplatzanlage errichtet werden.

Auf der Tagesordnung steht außerdem der Rahmenvertrag über die Arbeitnehmerüberlassung für die Badeanlagen. Das Kiosk am Freibadestrand Hohwiese ist Gegenstand der Beratungen, da der Imbisswagen in die Jahre gekommen ist und erneuert werden soll. Die Fusion der Rechenzentren in Baden-Württemberg sowie die Einführung der doppelten Buchführung in Konten (Doppik) erfordern außerdem Entscheidungen der Räte. Zu dieser öffentlichen Sitzung ist die Bevölkerung eingeladen. mab