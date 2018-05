Anzeige

Ketsch.Hinein ins kühle Nass: Das Freibad öffnet am Samstag, 19. Mai, um 9 Uhr. Ab dann kann täglich von 9 bis 20 Uhr unter freiem Himmel geschwommen werden. Mit Beginn der Freibadsaison gelten für das Hallenbad eingeschränkte Öffnungszeiten: nur noch Mittwoch, Donnerstag und Sonntag von 9 bis 13 Uhr.

Der Badestrand steht bereits seit Anfang Mai zur Verfügung, allerdings gibt es dort bis voraussichtlich Anfang Juli keinen Kiosk. Der Badestrand hat im Mai und September von Montag bis Freitag, 14 bis 20 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 20 Uhr geöffnet sowie in den Monaten Juni, Juli, August von Montag bis Freitag, 12 bis 20 Uhr, und an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 21 Uhr. gvk