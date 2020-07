Freie Fahrt früher als geplant

Ketsch.Wenn auf den letzten Metern alles glattgeht, haben die Autofahrer in der Gartenstraße bereits ab Donnerstagmorgen wieder freie Fahrt. Fast zwei Tage früher, als zunächst veranschlagt, konnten nämlich die Tiefbauarbeiten im Untergrund der Fahrbahn abgeschlossen werden.

Um den langsam in die Höhe wachsenden Neubau der Kindertagesstätte hinter der kleinen Sporthalle der Neurottschule an die Netze anzuschließen, war die Gartenstraße seit Montag zwischen Fliederweg und Lilienweg voll gesperrt. Nur Fußgänger und Radfahrer konnten sich an der Baustelle vorbeischlängeln.

„Wir haben die neue Kita an den Abwasserkanal und die Frischwasserleitung angeschlossen – leider verlaufen beide auf der gegenüberliegenden Straßenseite, weshalb wir die gesamte Fahrbahnbreite aufreißen mussten“, so Bauamtsleiter Hans Keilbach.

Rohbau soll bis Ende August stehen

Die eigentlich für die komplette Woche eingeplanten Arbeiten konnten dann schneller als gedacht abgeschlossen werden, wie Sanitärmeister Hans-Michael Rößler vom gleichnamigen Ketscher Fachbetrieb erklärt. „Nur beim Gas- und Stromanschluss muss zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal nachgelegt werden. Deshalb wird die Baugrube zunächst nur provisorisch mit Schotter verschlossen, damit die Straße nicht ein zweites Mal aufgerissen werden muss. Die Autos können aber in der Zwischenzeit normal darüberfahren - natürlich mit der gebotenen Vorsicht“, sagt Rößler.

Die neue Kita nimmt auch ansonsten sichtbar Gestalt an. Teile des Erdgeschosses sind schon gemauert, wobei Teile des modernen Massivbaus vorgefertigt angeliefert werden, wie Bauamtsleiter Hans Keilbach erklärt: „Der Rohbau ist voll im Plan, bis Ende August sollten wir mit diesem Abschnitt fertig sein.“ Danach soll das Flachdach aufgesetzt und der langwierige Innenausbau beginnen. „Das ist dann immer die Phase, in der man von außen kaum Fortschritte sieht. Aber das täuscht: Es geht in großem Tempo weiter, so dass wir die zusätzlichen Betreuungsplätze so bald wie möglich anbieten können“, versichert Bauamtsleiter Hans Keilbach.

