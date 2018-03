Anzeige

Ketsch.Schneiden, reiben, schmieren, abschmecken – nur einige von zahlreichen Aktivitäten, die die Drittklässler der Alten Schule in den vergangenen Unterrichtswochen beschäftigten. Gemeinsam mit ihren Klassenlehrerinnen Nadine Storz und Susanne Schuster erlebten die Kinder das Thema „gesunde Ernährung“ hautnah und absolvierten am Ende eine „Ernährungsführerscheinprüfung“.

Der Ernährungsführerschein ist Bestandteil des neuen Bildungsplans. Er soll dabei helfen, schon früh auf gesunde Ernährung zu achten und ungesunde Ernährungsgewohnheiten zu überdenken.

Auch Vollkornbrot schmeckt

Zunächst lernten die Schüler, welche Lebensmittel gesund sind und welche nur in Maßen verzehrt werden sollten. In den folgenden Praxiseinheiten durften die Kinder schließlich verschiedene Lebensmittel verarbeiten. In der Schulküche testeten die Klassen zunächst unterschiedliche Brotsorten. Hier stellte manch einer fest, dass auch Vollkornbrot gut schmeckt – und das, obwohl es viel gesünder als Weißbrot ist. Auch neu für viele Kinder: Vollkornbrot gibt es nicht nur mit ganzen Körnern, sondern auch fein gemahlen!