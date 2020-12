„Freie Wähler eher Bremser“

Ketsch.Der geplante Kies- und Sandabbau im Entenpfuhl ist abermals Thema einer Stellungnahme: Günther Martin, Gemeinderat der Grünen, geht auf die Stellungnahme von Heino Völker (Freie Wähler) ein, die in der Ausgabe unserer Zeitung vom 26. November zu lesen war.

Er habe es Heino Völker schon vor einiger Zeit mitgeteilt und bleibe dabei, schreibt Günther Martin: „Nur die Grünen haben sich ,eindeutig’ gegen jegliche Art der Auskiesung im Entenpfuhl ausgesprochen.“ Nur die Grünen seien mit mehreren Mitgliedern beispielsweise beim Scoping-Termin in Heidelberg gewesen. Martin erinnert unter anderem „an die Aktion mit den schwarzen Kreuzen“ und fragt: „Was kam bisher von den anderen Parteien, die im Gemeinderat vertreten sind?“

Kritische Fragen

Richtig sei, dass sich Heino Völker im Rat unter „Anfragen der Gemeinderäte“ sehr ausführlich darüber geäußert habe, dass auch die Freien Wähler den Kiesabbau im Entenpfuhl ablehnten. Er, Völker, habe mehr als zehn Minuten seinen Vortrag halten dürfen. „Hätte ich das versucht, so hätte mich der Bürgermeister, der ja die Fragezeit auf 30 Minuten begrenzt hat, und mich sehr widerwillig drannimmt, nach kurzer Zeit unterbrochen und ganz deutlich darauf hingewiesen: Nur Fragen erlaubt“, schreibt Martin. Es sei ein Unterschied, welcher Partei man im Rat angehöre und ob man alles glaube, was von der Verwaltung so präsentiert werde. Kritische Fragen würden nicht so gerne „erlaubt“.

Auch bei der Gründung der Bürgerinitiative „Rettet den Entenpfuhl“ (BI) seien die Grünen in Fraktionsstärke und damit „eindeutig“ vertreten gewesen. Heino Völker dagegen rege sich „unsachlich auf“. Er habe den Eindruck, führt Martin aus, dass „Herr Völker versucht, durch seine Auslegung und seine falschen Beschuldigungen von der Untätigkeit der Freien Wähler beim Entenpfuhl abzulenken“. Er sei nun begeistert, dass sich die Freien Wähler „(endlich) für den Schutz der Ketscher Umwelt einsetzen“ wollten. Sie hätten bisher einige Anträge der Grünen zu diesem Thema – außer jenem zur biologischen Vielfalt – abgelehnt. Er sei gespannt, ob die Freien Wähler endlich gemeinsame Sache mit der BI machten, so wie die Grünen es bereits mehrfach getan hätten. „Bisher habe ich die Freien Wähler und Herrn Völker in Sachen Entenpfuhl eher als Bremser empfunden“, schließt Martin. zg/mab

