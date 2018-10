Freundinnen sorgen für Kofferchaos

Ketsch.Im Verwirrspiel „Nix Amore am Lago Maggiore“ sorgen die Laienschauspieler des Kolping-Kerwetheaters 120 Minuten lang garantiert für Lacher. Das Lustspiel von Bernd Gombold führt die Zuschauer im katholischen Pfarrheim am Kerwewochenende ins turbulente Tun um liebestolle Urlauberinnen, gefrustete Ehegattinnen und einen Koffer, der niemandem gehört.

Bärbel (Barbara Schloter) und Hilde (Doris Steinbeißer) wollen im Italienurlaub Spaß haben. Bärbel ist auf Männerfang und Hilde hat ihren sowieso zu Hause gelassen. Das Verhängnis nimmt seinen Lauf, als die Freundinnen feststellen, dass Hilde im Zug einen falschen Koffer mitgenommen hat. Der smarte Italiener Angelo (Stefan Stahlmecke), der sich gerne um die Urlauberinnen kümmert und dessen Mamma Teresa (Monika Gräble), die stets auf Ordnung bedacht ist, mischen sich beim Kofferchaos natürlich ein – Strand und Palmen inklusive.

Abendessen vor Premiere

Die Premiere findet am Kerwesamstag, 20. Oktober, um 20 Uhr statt. Bereits um 18.30 Uhr gibt es ein Abendessen, das vom Pfarrheim-Küchenteam serviert wird. Die Vorstellung am Sonntag, 21. Oktober, beginnt um 15 Uhr, Einlass ab 14 Uhr zu Kaffee, Kuchen und heißer Wurst mit der Kolpingsfamilie. Der Erlös geht in die Ausstattung des Pfarrheims, der Eintritt ist frei.

Aufgrund der Baustellen in der Schwetzinger Straße kann man ins Pfarrheim über den Garten zwischen Kirche und dem Gasthaus „Alter Fritz“ in der Brühler Straße gelangen. cao/zesa

