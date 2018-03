Anzeige

Ketsch.Zum Ostersamstag des vergangenen Jahres hat der Kleintierzuchtverein C 102 in der Seestraße 130 seine Jugendparzelle ihrer eigentlichen Bestimmung übergeben. Die regelmäßige Öffnung an den Samstagen habe gezeigt, „dass doch reges Interesse für unser schönes Hobby besteht“, heißt es in einer Pressemitteilung der Kleintierzüchter. Kinder hätten sich regelmäßig getroffen und ihren Spaß beim Versorgen der Tiere gehabt – nun ist die Jugendparzelle nach der Winterpause ab Samstag, 31. März wieder geöffnet.

Es ist ein schöner Anlaufpunkt für Kinder verschiedener Altersklassen entstanden. Schüler der Neurottschule in Ketsch konnten sich unter der Leitung von Bettina Müller bei wöchentlichen Arbeitsgemeinschaften einen Eindruck davon verschaffen, wie mit den Kleintieren umgegangen werden soll.

Ferner haben Kinder und Eltern die Möglichkeit, sich generell über die Kleintierzucht zu informieren oder sich eingehender damit zu beschäftigen. So können Kinder beispielsweise Tiere streicheln und bei der Fütterung und bei der Pflege mithelfen. Die Jugendparzelle soll gleichzeitig auch ein Anlaufpunkt zum Verweilen und zum Kennenlernen darstellen.