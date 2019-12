Fröhliches Paradies am grauen Regentag

Ketsch.Überall ist es grau und trist. Regen macht sich breit und kaum etwas lässt hoffen, dass es ein super Tag werden könnte. Doch weit gefehlt. Denn im Hallenbad standen die Zeichen auf Spaß ohne Ende. Die einzigen Zutaten hierfür bestanden aus einem ausnahmsweise am Samstag geöffneten Schwimmbad und einem Aufbau im Wasser zum Klettern, Rutschen, Springen und Balancieren.

„Eigentlich ganz simpel“, so Schwimmbadmeister Robin Kehret. Doch dieses Simple verfehlte seine Wirkung nicht. In Sekunden erschien das Grau vor der Tür aus einem anderen Universum zu stammen. Zogen auch noch so viele Regenwolken über das Firmament, im Hallenbad schien für die rund 60 Kinder den ganzen Nachmittag lang die Sonne.

Auch für Alexandra Machauer, Mutter von zwei Söhnen, die kaum zu bremsen waren, war es „der perfekte Ort“. Bei diesem Wetter gebe es für ihre Kinder keinen besseren Ort zum Austoben. Eine Sicht, die auch die Freunde Elena, Michelle, Nele – alle drei neun Jahre alt – und der zehnjährige Tim dick unterstrichen hätten: „Ist super hier, macht einfach richtig Spaß.“ Mit Abstand am coolsten sei das Rutschen.

Mit Buch auf der Liege

Das Kunststoffmodul im Wasser umfasste nur wenige Quadratmeter, doch es bot unübersehbar genug Platz für ein Badeparadies. Eine Einschätzung, die für die Erwachsenen weit über das Modul hinaus galt. Für Jürgen Wald, der mit seinem sieben-jährigen Sohn Julian im Hallenbad war, fand sich das Paradies auch auf einer Liege am Beckenrand mit einem Buch in der Hand.

Der Spaßbadetag sei eine kleine Wohlfühloase. Die Sonderaktion sei, so der einhellige Tenor im Hallenbad, nur leider zu selten. Viele jüngere und ältere Besucher betonten, dass die Gemeinde gerne öfter eine solch tolle Aktion veranstalten könne.

