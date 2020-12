Froh übers Fell

Hallo ihr Zweibeiner,

hallo liebe Leser,

Seit es in letzter Zeit bei der ersten Gassirunde doch noch so dunkel ist, kommt jetzt noch was Neues dazu: Es ist nämlich auch saukalt! Sagt zumindest mein Herrchen.

Und was das Doofe daran ist? Bis wir neuerdings morgens loskommen, dauert es gefühlt eine Ewigkeit: Erst kommt eine Jacke, dann noch Schal und Mütze und natürlich die dicken Schuhe ... ich stehe mir echt die vier Beine in den Bauch, bis wir endlich loskommen – von meiner Blase will ich erst gar nicht anfangen. Da muss man sich ganz schön unter Kontrolle haben.

Unter uns gesagt, ich hab mir schon immer gedacht, dass das bisschen Fell, was ihr Zweibeiner auf dem Kopf habt, nicht wirklich reichen kann, wenn es mal drauf ankommt – und jetzt haben wir den Beweis, denn es kommt ganz offensichtlich jetzt darauf an. Da bin ich ja mal froh, dass ich ein Fell habe.

Obwohl, mir ist aufgefallen, dass meine Artgenossen, die ich so auf der Straße treffe, auch ganz unterschiedlich aussehen, aber irgendwie für mich doch immer gleich riechen: nämlich in diversen Nuancen nach Hund. Aber ob kurzes oder langes Fell, alle sind besser dran als ihr Zweibeiner mit euren Fellresten auf dem Kopf. Selbst da zieht ihr euch noch so komische Stoffsäcke drüber, damit ihr nicht friert – das sieht nicht immer lecker aus, das wisst ihr ja bestimmt.

Aber okay. Ich kann nur sagen, eine schwache Blase kann man sich als Hund bei euch echt nicht leisten – und ich hab mich da auch mit anderen Hunden unterhalten. Ich bin froh, dass ich bestens ausgestattet bin, denn wenn das so weitergeht mit den kalten Temperaturen, will ich gar nicht wissen, was ihr Zweibeiner euch dann noch alles überzieht. Hier noch eine Schicht Daunen, dort noch eine Lage Fleece, irgendwann ist mal gut. Ich vertraue vorsichtig-optimistisch meinem Herrchen, dass ich morgens nicht noch länger warten muss, bis es endlich rausgeht.

Liebe Grüße

Euer Marley

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 03.12.2020