Frohe Botschaft für die Anwohner

Ketsch.Der evangelische Posaunenchor der Johanneskirche pflegt seit mehr als 30 Jahren eine schöne Tradition und spielt auf Straßen und Plätzen der Gemeinde Choräle und weihnachtliche Weisen. Pfarrer Christian Noeske hieß am Wendehammer Weichholzaue im Neubaugebiet Fünfvierteläcker Gäste zu der ökumenischen Aktion willkommen.

Ein Helferteam um Thomas Riewe hatte einen Pavillon aufgebaut, und Karin Gropp sorgte mit Früchtepunsch und Weihnachtsgebäck. Die Bläser starteten unter Leitung von Michael Leideritz ihr kleines Konzert in der Besetzung Rudi Kurbiuhn, Mathias Bretschneider, Carsten Wagner, Cordula und Michael Rauchholz, Kerstin Weckemann, Jan Kappenstein, Ulrike Biedermann, Willi Münd, Hans Matiako und Christine Klamp mit „Macht hoch die Tür“. Die Bläser spannten den musikalischen Bogen von „Go, tell it on the Mountains“ bis „Rudolph, the red-nosed reindeere“. Der Beifall spornte die Musiker an, sie spielten noch „Tochter Zion freue dich“ als Zugabe, bevor sie zur nächsten Station weiterzogen.

Dieser schöne Brauch stammt von Chören bedürftiger Schüler an protestantischen Schulen. Sie sangen in den Straßen geistige Lieder gegen Gaben. Im 19. und 20. Jahrhundert war „Kurrende“ häufig die Benennung evangelischer Jugendchöre. Eine Kurrende war vom Lateinischen „currere“, also „laufen“, abgeleitet. Daraus resultiert auch der Begriff „Laufchor“. Eine Kurrende muss jedoch nicht auf Chorsänger beschränkt sein. Auch viele Posaunenchöre ziehen durch die Straßen und spielen an Weihnachten zur Freude der Einwohner.

Friedenslicht weitergegeben

Christine Keilbach, Kuratin der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg, Stamm Don Bosco, hatte eine Laterne mit dem Friedenslicht mitgebracht. „Entzündet an der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem, ist das Friedenslicht weder an Grenzen oder Kontinente, noch an Konfessionen oder Religionen gebunden. Gewalt und Fremdenhass will es ebenso überwinden helfen wie Vorurteile, die aus Angst vor Unbekanntem und Unbekannten erwachsen“, erläuterte sie.

„Das bewusste Weitergeben des Lichtes spiegelt eine innere Haltung des Füreinanders und Miteinanders wider. Damit handeln wir Pfadfinder auch im Sinne von Robert Baden-Powell, dem Gründer unserer Weltpfadfinderbewegung. Er hat uns aufgefordert, die Welt ein bisschen besser zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben.“

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 24.12.2019