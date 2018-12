Fuchs: Unterstützung stets willkommen

Ketsch.Der Weihnachtsmarkt, der aufgrund der Bautätigkeiten am Marktplatz diesmal auf dem Gelände der TSG stattgefunden hat, habe neben viel positivem Rückmeldungen, die laut Vorsitzendem Rainer Fuchs dem ausrichtenden Handwerker- und Gewerbeverein (HGV) zugetragen worden sei, auch Kritik – in Form eines Leserbriefes (Schwetzinger Zeitung vom 22. Dezember) zur Folge. „Der Verfasser gibt in diesem nach eigener Aussage als selbst ernannter Berichterstatter die Meinung von Bürgern wieder“, heißt es in einer Stellungnahme Fuchs’.

Der Gewerbeverein sei durchaus in der Lage, mit Kritik umzugehen und ihr gegebenenfalls sogar etwas positives abzugewinnen, sofern sie konstruktiv sei. „Diese Konstruktivität kann man in besagtem Leserbrief jedoch nicht erkennen“, so Fuchs. „Der Berichterstatter hat demnach von Bürgern gehört, Ketsch und der Weihnachtsmarkt könnten weihnachtlicher aussehen und stellt hier einen direkten Zusammenhang zu den Gemeindefinanzen her. Ja er unterstellt sogar, man habe in Ketsch über seine Verhältnisse gelebt und die Kassen seien leer. Deshalb der deutlich kleiner ausgefallene Weihnachtsmarkt.“

Fuchs wundert sich, dass der Leserbriefschreiber seine Informationen nur von Bürgern gehört haben will und nicht persönlich den Markt besucht habe. „Er hätte wohl festgestellt, dass uns auf dem Ausweichgelände bei der TSG deutlich weniger Platz zur Verfügung stand und der Markt schon aus diesem Grund kleiner ausfiel“, sagt Fuchs.

Zudem werde der Weihnachtsmarkt schon nicht von der Gemeinde, sondern vom HGV mit Hilfe von Helfern und Sponsoren aus dem Gewerbe veranstaltet – „und das ohne jegliche kommerzielle Absichten“. Überschüsse seien regelmäßig für örtliche Projekte gespendet worden. „Tatkräftige Unterstützung ist bei uns wie auch in unzähligen anderen Vereinen und Organisationen jederzeit willkommen“, unterstreicht der Vorsitzende. Die Zahl der Helfer sei jedoch sehr begrenzt. „Wahrscheinlich ist es dann doch bequemer, hinterher vom warmen Wohnzimmersessel aus einen kritischen Leserbrief zu schreiben“, kritisiert Fuchs.

„Bei der Gemeindeverwaltung und insbesondere bei den Mitarbeitern des Bauhofs bedanken wir uns ausdrücklich für die großzügige und unbürokratische Unterstützung, ohne die wir jedes Jahr den Weihnachtsmarkt in dieser Form nicht durchführen könnten“, schließt der Vorsitzende des HGV seine Stellungnahme zum Leserbrief. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 28.12.2018