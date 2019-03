Ketsch.Auf Anregung der „Themengruppe Ketscher Rheininsel“ des Umweltstammtisches bietet der Forst Baden-Württemberg in Person von Kreisforstamtsleiter Dr. Münch und Revierförster Krotz eine Führung über die Rheininsel für die interessierte Bevölkerung an. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem nördlichen Teil der Insel, wobei sich eine Vielzahl an Themen derzeit noch in der Abstimmung befinde, teilt die Themengruppe mit.

Neben dem Eschentriebssterben mit all seinen Folgen werden aber sicherlich auch die Wildschweinschäden auf der Orchideenwiese, allgemeine forstliche Maßnahmen (zum Beispiel die Eichenaufforstung), aus der Nutzung genommene Bereiche sowie die Müllproblematik zur Sprache kommen. Von Interesse sind gewiss auch die Auswirkungen der extremen Trockenheit im vergangenen Jahr.

Schutz- und Pflegemaßnahmen

Für die Bevölkerung, die die Erholungsmöglichkeiten der Rheininsel intensiv nutzt, verspricht der Themenkreis eine interessante Führung mit Erläuterungen aus erster Hand zu aktuellen Themen. Schutz- und Pflegemaßnahmen seien schließlich auch auf der Ketscher Rheininsel ein Dauerthema. Nachdem im vergangenen Jahr nahezu 80 Bürger die Gelegenheit genutzt hätten, Informationen vor Ort zu erhalten, hofft der Umweltstammtisch erneut auf rege Beteiligung. Für die Begehung ist ein Zeitrahmen von rund eineinhalb Stunden angesetzt.

Treffpunkt ist am Samstag, 30. März, um 10 Uhr am Forsthaus auf der Ketscher Rheininsel. zg

