Für Ausflug an den Bodensee anmelden

Ketsch.Es sind noch wenige Plätze frei, teilt der Chor Sängereinheit mit und verweist auf seinen dreitägigen Jahresausflug vom 24. bis zum 26. September, der die Sängereinheit und mitfahrende Gäste an den Bodensee in die große Kreisstadt Überlingen führt.

Überlingen hat eine mehr als 1200-jährige Geschichte. Neben einer Seepromenade, die heute mit einer Länge von rund fünf Kilometern zu den längsten und schönsten am Bodensee zählt, ist unter anderem auch das Nikolaus Münster, der größte spätgotische Kirchenbau der Bodenseeregion, sehenswert. Von Überlingen aus geht es mit dem Schiff zur Blumeninsel Mainau. Vorgesehen ist auch eine Schifffahrt nach Konstanz, dem pulsierendes Zentrum der Vierländerregion Bodensee. Nach einer Stadtführung besteht Gelegenheit zum Bummel durch die Stadt. Während der Rückreise am nächsten Tag wird am Titisee Rast gemacht. Wer mitreisen oder weitere Informationen möchte, meldet sich bei Burghard Seifert, Telefon 06202/ 6 17 48. zg

