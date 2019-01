Für Bauprojekte fließen Millionen Euro

KETSCH.Das Seniorenwerk Sankt Sebastian startete die erste Versammlung im Jahr unter Leitung des bewährten Teams Barbara Kreichgauer, Annette Meixner und Gerlinde Mowatz. Neu im Team ist Liane Gärtner. Pfarrer Erwin Bertsch zelebrierte einen Gottesdienst zum Thema Kirchenjahreskreis. Nach der üblichen Kaffeetafel berichtete Bürgermeister Jürgen Kappenstein, was sich 2018 alles getan hat.

Er nahm die Globalisierung in den Fokus, die sich immer mehr in alle lebenswichtige Bereiche auswirke. „Die Medien bringen uns das Weltgeschehen oft in Echtzeit direkt ins Haus“, sagte der Bürgermeister. Bilder und Berichte erzeugten Stimmungen. In manchen Bereichen beherrschten Falschmeldungen, sogenannte „Fake-News”, Berichte und Meldungen. Das sei auch in Ketsch so. Sie verbreiteten sich in Windeseile und würden oft für bare Münze genommen. Es entstehe der Eindruck, als warte man buchstäblich auf solche schlechten Nachrichten. Diese negative Entwicklung machte der Rathauschef an der zunehmenden Unzufriedenheit der Menschen fest. Sie seien unzufrieden mit den Entscheidungen des von ihnen gewählten Ratsgremiums und mit der Umsetzung durch die Verwaltung. Sie würden dem einzelnen nicht den erhoffte Vorteil bringen, sondern seien am Gemeinwohl orientiert. Oft verlange die Umsetzung der Entscheidungen von den Bürgern ein wenig mehr Geduld. Dabei: „Unzufriedenheit dürfte es in unserer Gemeinde gar nicht geben“, sagte Kappenstein.

In der Enderlegemeinde werde nach wie vor viel gebaut. Neben den vornehmlich privaten Baumaßnahmen im Neubaugebiet Fünfvierteläcker habe die Gemeinde die Ortskernsanierung mit der Neugestaltung der Schwetzinger Straße und des Marktplatzes fortgesetzt.

Mensaneubau verzögert sich

Jürgen Kappenstein erläuterte den Fortgang der Maßnahmen und nannte beispielsweise für die Schwetzinger Straße den voraussichtlichen Endtermin März. Er erwähnte die Schwierigkeiten mit den Bauleuten, die für den Gebäudekörper beim Mensaneubau der Neurottschule verantwortlich zeichnen – hier verzögere sich die Fertigstellung leider. Die Alte Schule erhalte vorübergehend eine Containerlösung für Hort- und Kernzeitbetreuung, und mit dem Bau einer siebengruppigen Kindertagesstätte im Neurott werde ein Großteil des Platzproblems bei der Kleinkindbetreuung gelöst. Die Gemeinde habe viele Millionen Euro investiert.

Jürgen Kappenstein appellierte an die Senioren, vom Wahlrecht am 26. Mai Gebrauch zu machen. Da wird die Gemeindevertretung, also der Gemeinderat und der Kreistag, gewählt. Zeitgleich findet auch die Wahl zum Europaparlament statt.

